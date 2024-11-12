血液検査の項目でよく見かける「中性脂肪」。この項目は、銀座血液検査ラボの「生活習慣病検査」にも含まれています。中性脂肪とは、体の中で最も多い脂質です。主にエネルギー源として使われますが、余った分は脂肪として蓄えられていきます。【関連記事】「脂質異常症」という症状をご存知ですか？特に、食事によって数値に影響が出やすいといわれています。食べ過ぎや飲みすぎなどの食生活は、数値を上げる大きな原因。油だけ