東京・銀座の強盗事件への関与が疑われる16〜19歳の4人が、いずれも「お互いのことは知らない」と供述していることが9日、捜査関係者への取材で分かった。警視庁は、犯罪の実行役を募る「闇バイト」に応募した可能性について調べる。