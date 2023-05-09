【AFP＝時事】ロシアの民間軍事会社ワグネル（Wagner）の創設者エフゲニー・プリゴジン（Yevgeny Prigozhin）氏は9日、ロシア軍がウクライナ東部バフムート（Bakhmut）近郊の拠点から逃亡したと非難した。プリゴジン氏は動画の中で「きょう、国防省の1部隊がわれわれの隣（の拠点）から逃げ、前線に穴を開けた」と述べ、ロシア軍が弾薬を供給しないのならばワグネルはバフムートから撤退すると再び警告した。プリゴジン氏はま