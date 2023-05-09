路上で女性に尿をかけたとして、大阪府警吹田署は９日、器物損壊と暴行の疑いで大阪府摂津市の会社員、茂久敦男容疑者（４９）を逮捕したと発表した。「記憶にない」と容疑を否認している。逮捕容疑は２月２７日午後７時半ごろ、大阪府吹田市岸部南のＪＲ岸辺駅近くの路上で、２０代女性が着ていたフード付きパーカのフード部分に、背後から尿の疑いがある液体をかける暴行を加えて、パーカを汚損させたとしている。また、３月１５