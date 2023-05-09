台湾の蔡英文（ツァイインウェン）政権は9日、英国のトラス前首相が16日から訪台すると発表した。蔡総統や次期総統選に立候補している頼清徳（ライチントー）副総統ら政権幹部と会談する可能性がある。日米や欧州諸国の議員による台湾訪問は増加傾向にあるが、主要国の首脳経験者の訪台は異例だ。【写真】台湾「強制的平和統一」への布石依存させる巨大市場台湾外交部（外務省）の説明によると、トラス氏は16〜20日に訪台し