千葉県木更津市の住宅で3月、男性の遺体が庭に埋められているのが見つかった事件で、県警は9日、男性を15年前に殺害したとして、この家に暮らしていた無職の小川順也容疑者（37）を殺人容疑で再逮捕し、発表した。捜査1課によると、小川容疑者は2008年8月15日ごろ、同市下内橋の自宅の庭で、小中学校の同級生だった職業不詳の須藤秀平さん（当時22）の頭などをバールのようなもので数回殴り、殺害した疑いがある。小川容疑者