清掃作業員の男性が、4階建てのビルの屋上から転落し、死亡した。下にいた通行人の女性も巻き込まれ、軽傷。警視庁によると、9日午後1時半ごろ、東京・世田谷区成城で、窓の清掃作業をしようとしていた男性作業員(45)が、4階建てのビルの屋上から1階にある100円ショップのひさしに落下した。男性はその後、搬送先の病院で死亡が確認された。また、転落したはずみで、ひさしのパイプの部分が近くを歩いていた女性(28)の顔にあたり、