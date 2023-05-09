現地５月８日に開催されたプレミアリーグの第35節で、三笘薫が所属する７位のブライトンが19位に沈むエバートンとホームで対戦。１−５でまさかの大敗を喫した。三笘のボールロストから、開始34秒で先制を許すと、29分、35分と立て続けに失点。76分にも１点を奪われ、その３分後に三笘のお膳立てからアリステル・マク・アリステルの得点で１点を返したものの、後半アディショナルタイムにも被弾した。【動画】「それはないって