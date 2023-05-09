カナダのトルドー首相（ゲッティ＝共同）、中国の習近平国家主席（タス＝共同）【北京共同】中国政府は、カナダ政府が中国人外交官に国外退去を通告したことに対抗し、在上海カナダ総領事館の領事に対し「ペルソナ・ノン・グラータ（好ましからざる人物）」として国外退去を通告した。国営中央テレビが9日伝えた。中国政府はカナダ側に「強烈な抗議」を伝えた。退去通告はカナダ側の「不当な行い」への対抗措置だとしており、