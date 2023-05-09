立花孝志氏側と政治家女子４８党の代表権を争っている大津綾香氏が９日、ツイッターを更新し、１０日午後に記者会見を開くことを発表した。「現在行われている訴訟等の問題に対する見解及び党の今後の運営における方針説明」との案内で、出席者には「党首大津綾香、幹事長黒川敦彦、党首秘書宏洋」の名前が並んだ。１０日は午後６時から参院議員会館で、党総会が開かれる。大津氏は党首である自身が召集していないとして
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