4月の車名別国内新車販売台数は、ホンダの軽自動車「N―BOX（エヌボックス）」が前年同月比3.0％減の1万4986台で、8カ月連続の首位となった。原材料費や物流費の高騰を受け、4月21日に値上げしたが、広い車内空間や安全機能が評価され人気を維持した。日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が9日発表した。2位はトヨタ自動車の「ヤリス」で40.8％増の1万4143台、3位はダイハツ工業の軽「タント」で64.8％増の1万