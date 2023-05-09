トヨタ新型「タコマ」世界初公開へ2023年5月4日、トヨタの北米法人は、新型「タコマ（2024年モデル）」を同年5月19日に世界初公開すると発表するとともに、新たなティザー画像を公開しました。トヨタ新型「タコマ」のティザー画像トヨタ「タコマ」は、1995年に発売されたミッドサイズピックアップトラックです。発売当初はトヨタ「ハイラックス」の北米仕様という位置づけでした。【画像】これは絶対カッコイイ！ トヨタ新型「