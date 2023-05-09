タレント、ＭＥＧＵＭＩ（４１）が９日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜前１１・５０）に生出演。美乳を保つ秘訣（ひけつ）について明かす場面があった。番組の「ぽいぽいトーク」コーナーに登場。４月に発売した自身初の美容本「キレイはこれでつくれます」（ダイヤモンド社）が発売翌日に発行部数１０万部を突破するなど話題になっており、この日も会場などから美容について質問が次々に飛ぶ中、自らの体験をもとに回答した