ウィリアム皇太子が操る掘削機に同乗するルイ王子/Daniel Leal/WPA Pool/Getty Images（ＣＮＮ）英ウィリアム皇太子夫妻の第３子、ルイ王子（５）が８日、初めての公務を全うした。ルイ王子は両親と兄のジョージ王子（９）、姉のシャーロット王女（８）とともに、チャールズ国王の戴冠（たいかん）式を祝う週末の締めくくりに開催された全国的なボランティア行事「ビッグ・ヘルプ・アウト」に参加した。一家は住まいのあるロンドン