千葉県木更津市下内橋の住宅の庭から白骨化した遺体が見つかった事件で、県警は9日、知人の須藤秀平さん＝当時（22）＝を2008年8月に鈍器で殴って殺害したとして、殺人容疑で住人の無職小川順也容疑者（37）＝業務上横領罪で起訴＝を再逮捕した。再逮捕容疑は08年8月15日ごろ、自宅敷地内で須藤さんの頭部付近をバールのようなもので殴って殺害した疑い。2人は小中学校の同級生で、当時同居していたとみられる。小川容疑者は