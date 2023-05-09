安倍晋三元総理大臣銃撃事件後、初めて開催された旧統一教会の合同結婚式。教団を巡っては現在、質問権の行使など解散命令請求に向けた調査が進むなか、合同結婚式には日本人およそ1000人が出席しました。■米・前国務長官が…協会側を擁護「日本で攻撃」6日、韓国の仁川空港を取材したジャーナリストの鈴木エイト氏。そこには、多くの信者らしき人たちの姿がありました。目的は、3年ぶりの大規模開催となる合同結婚式への参