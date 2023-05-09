お笑いコンビ・メイプル超合金（カズレーザー、安藤なつ）が9日、都内で行われた『おそうじ本舗 新テレビCM・キャンペーン発表会』に出席した。【写真】ほっそりした…？“約20キロ減”に成功した安藤なつ（左）昨年、『おそうじ本舗』のCOO（チーフおそうじオフィサー）に就任したカズレーザーと秘書の安藤は、“異次元のキャンペーン”として「エネルギー高騰に打ち勝て！電気代応援キャンペーン」について発表したほか、20