四国電力グループの設備工事会社、四電工（高松市）は、フリーアナウンサーの中野（本名・戸谷〈とだに〉）美奈子さん（43）を社外取締役に内定し、発表した。6月29日の株主総会での承認を経て就任する。中野さんは香川県丸亀市出身で、2002年に慶応大商学部を卒業し、フジテレビ入社。12年に退職し、フリーアナウンサーになった。現在は丸亀市で子育てをしながら仕事をしている。今年4月からは政府のこども未来戦略会議の有識