7日午前8時ごろ、大阪市北区で「線路から石を投げている人がいる」と通行人から110番通報があった。「投げるな、やめろ」という周りの声にも耳を貸さず、何かを叫びながら石を投げ続ける男。近くにいた人は、傘を使って身を守っている。【映像】何かを叫びながら石を投げ続ける様子警察によると、男はJR大阪駅と新大阪駅の間の線路内に立ち入り、通行人などに向かって1時間以上石を投げ続けたという。「興奮した状態で投げてる