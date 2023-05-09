特急列車が数十メートル先まで迫る中、踏切で居合わせたタクシー運転手と乗客のあうんの呼吸で1人の命を救った。4月1日午後10時半ごろ、タクシー運転手の山本光久さん（64）は、岐阜市内の名古屋鉄道の踏切にさしかかった。「自転車が倒れていますよ」後部座席の稲垣悦子さんの声に、はっとした。踏切の中では、女性が倒れ自転車が体に覆いかぶさっていた。「ちょっと待っとってください」。山本さんはそう言うなり、タ