ポケモンカードをめぐる詐欺事件で、23歳の男が再逮捕された。30件の犯行を繰り返していたとみられる。神奈川県の会社員・千島和也容疑者(23)は2021年12月、時価60万円のポケモンカードを安く販売するとうそをつき、東京都内の男性(31)から、現金10万円をだまし取った疑いが持たれている。千島容疑者は、ポケモンカードをめぐる詐欺事件で、4月にも逮捕されていた。捜査関係者によると、千島容疑者はツイッターで、高額なカードを