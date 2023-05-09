「死ね」「殺すぞ」5月14日に夏場所初日を控えた角界で、新たに衝撃のスキャンダルが発覚した。日本相撲協会ナンバー2の陸奥（みちのく）親方（元大関霧島）の部屋で、凄惨な暴力事件が起きていたのだ。しかも、親方は協会とグルになってその事実を隠蔽（いんぺい）。被害力士が「週刊新潮」の取材に対して実名で明かした凄絶な暴行内容、そして陸奥親方が直撃取材に見せた反応とは――。＊＊＊【写真を見る】安西をフライパン