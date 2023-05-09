ロシアの新興財閥の一人が「ひどい戦争」と批判した/Telegram/ADREY KOVALEV（ＣＮＮ）ロシアの新興財閥（オリガルヒ）の一人、アンドレイ・コバレフ氏が８日、政府のウクライナ侵攻や侵攻行為が自国にもたらした結果を批判した。コバレフ氏はＳＮＳ「テレグラム」で共有した動画で、自分は当初、ロシア軍がウクライナ軍の防衛を打ち破り、キーウを２、３週間以内に掌握すると信じていたと発言。それが現実とならなかったことに驚