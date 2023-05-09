俳優の野間口徹が８日、フジテレビ系ドラマ「風間公親−教場０−」、続くドラマ「合理的にあり得ない」で、被害者役で連続登場。さらに９日のＮＨＫＢＳプレミアムで再放送された連続テレビ小説「あまちゃん」再放送でもこの日から登場し、ネットは「野間口さん」が話題となった。野間口は「教場０」では、テラスから突き落とされ死んでしまう大学教授・梨多真夫役。地理の教授で、地図が好きということから学生からは「真夫」