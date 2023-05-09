エンゼルスが来場者プレゼントを告知米大リーグ・エンゼルスの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）の本拠地アストロズ戦に「3番・DH」で出場する。試合前、球団は大谷の登板日に来場者プレゼントを行うことを発表。その告知画像を公開したが、ツイッター上の日本人ファンからは「翔平ちゃん、はじめてのおつかい」「雑コラすぎやしないか」といった爆笑コメントが上がっている。違和感たっぷりだ。ガッツポーズを見せるユニホー