マッチングアプリで知り合った女性に睡眠作用のある薬物を飲ませて性的暴行を加えたとして、警視庁は、舞台監督の谷本雅彦容疑者（40）=東京都豊島区=を準強制性交容疑で逮捕し、9日発表した。谷本容疑者は「ガッツ」の名で活動していた元芸人。「無理やりでなく、同意だった。薬も事前に伝えてから飲んでもらっている」と容疑を否認しているという。池袋署によると、谷本容疑者は昨年5月、自宅で、20代女性に睡眠作用のある薬