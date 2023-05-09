アストロズのベイカー監督が“フェルナンド・マニア”と比較■エンゼルス ー アストロズ（日本時間9日・アナハイム）エンゼルスの大谷翔平投手は8日（日本時間9日、試合開始10時38分）、本拠地・アストロズ戦に「3番・指名打者」で先発出場する。アストロズのダスティ・ベイカー監督は試合前に1981年に新人王とサイ・ヤング賞をダブル受賞した元ドジャースのフェルナンド・バレンズエラ氏が起こした社会現象と現在を比較。「とて
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