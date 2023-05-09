サーティワン アイスクリームは5月9日、「サーティワン フレーバー総選挙」の結果を発表した。栄えある1位には「ラブポーションサーティワン」が輝いている。サーティワン日本上陸50周年となる今年の総選挙（3月31日〜4月23日）は、昨年の約42万票を上回る49万超票もの投票があり、100種の人気フレーバーがエントリー。その中から、31,610票を集めて1位に輝いたのは、昨年2位からランクアップした「ラブポーションサーティワン」だ