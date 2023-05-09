マーベル映画の中で初めて本格的にマルチバースを描いた作品としてファンを熱狂させ、コミックをそのままアニメーションにしたような革新的映像表現でアカデミー賞長編アニメーション賞を受賞した映画『スパイダーマン：スパイダーバース』（2018年）の続編、『スパイダーマン：アクロス・ザ・スパイダーバース』（6月16日公開）の日本版ポスターが解禁となった。【動画】『アクロス・ザ・スパイダーバース』最新予告編ピー