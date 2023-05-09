スターバックスは９日、チルドカップシリーズの新作「ストロベリーストロベリーｗｉｔｈストロベリー」の販売を開始した。一部を除く全国のファミリーマート限定で購入できる。ストロベリー果肉とクリーミーなミルクが融合したデザート飲料。昨年５月に販売された「スターバックスストロベリーｗｉｔｈストロベリークラッシュ」よりも果肉を１０パーセント増量した。カップデザインはいちごが飛び出してくるようなダイ