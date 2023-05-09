【大谷翔平 悲願のプレーオフ進出「100の壁」】#27トコトン嫌われる原監督…最下位に3連敗でも“選手口撃”で巨人ファン激怒！ついに栗山待望論今季、すでに4勝（0敗）をマークしている大谷翔平（28）の最大の武器といえば、160キロ超の速球と50センチ以上も横滑りするスイーパーだ。日本時間7日現在、4勝はメジャー30球団中6位タイ、防御率2.54は17位。それ以上に突出しているのは奪った三振の多さと打たれた安打の少なさ。1