NHK朝ドラ「らんまん」が、放送開始から1カ月経った今も週間平均視聴率15％以上をキープしている。今作は、高知県出身の植物学者で「日本の植物学の父」と言われた牧野富太郎の人生をモデルとしたオリジナルストーリー。黒島結菜×宮沢氷魚“ちむどん共演熱愛”は方程式通り？ イメチェンの転機につながる可能性も視聴率を押し上げている第一の要因は、神木隆之介（29）演じる主人公の槙野万太郎と、佐久間由衣（28）演じる姉