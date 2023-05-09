《どんなテンションで見たらいいの？》《思っていた感じと違った》高畑充希&田中圭「unknown」序盤のつかみはOK コメディー展開は“考察班”に向けた仕掛け？初回放送以降、そんな感想が相次いでいる高畑充希（31）と田中圭（38）がダブル主演の連ドラ「unknown」（テレビ朝日系=火曜夜9時）。初回の平均世帯視聴率は7.6％、25日放送の第2話は6.1％、そして5月2日の第3話は6.2％とほんの少し盛り返した（関東地区＝ビデオリ