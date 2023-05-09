ロシア南西部オレンブルクの遊園地で遊具が倒壊し子ども１２人など２０人が負傷する事故が発生した。スプートニク通信が７日に伝えたところによると、６日に発生したこの事故で子ども６人を含む１２人が病院に入院し８人が治療を受けたとロシア保健省が明らかにした。女性１人と１０歳の児童は重態だという。今回の事故は空中に椅子を吊って回転する遊具が作動し始めたところ、中央の柱が崩壊して発生した。オレンブルク市当局は機