都心部マンションの高騰が止まらない。新築価格は2億円を突破、中古マンションですら1億円がないと購入が難しい。庶民には、絶対に手が届かなくなった東京のマンション事情に、取材班が迫る！◆月の返済は30万円。死ぬまで共働きを続けないと払えない夫婦2人暮らし（夫38歳、妻31歳）／世帯年収2000万円「もう離婚も転職も35年間はできませんね」東京都の大手広告代理店に勤める速水健一さん（仮名・38歳）は今春、東京都目黒区に