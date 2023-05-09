米テキサス州ダラス郊外のショッピングモールで６日に発生した銃器乱射事件の銃撃犯が警備会社で勤務し、別途の銃器訓練を受けていたことが確認された。米ＣＮＮが８日に伝えたところによると、現地警察が銃撃犯とみているマウリシオ・ガルシア容疑者（３３）は少なくとも３カ所以上の会社で警備員として勤務した経歴があった。こうした勤務経歴はテキサス州公共安全局が管理する民間警備データベースに登録されていたとＣＮＮは伝