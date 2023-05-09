カナダのジョリー外相は8日、中国の外交官を追放すると発表した。この外交官は、カナダの野党・保守党の国会議員やその親族についての情報収集に関与していたとされており、ジョリー氏は声明で「内政へのいかなる介入も許容しない」と述べた。カナダは中国への強硬姿勢を強めており、今回の追放によって両国間の緊張はさらに高まりそうだ。ジョリー氏は、追放の具体的理由について触れていない。ただ、声明で「カナダで勤務す