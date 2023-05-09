「1日で飲んじゃった」「シナモンが抜群に効いてる」「スパイスを感じられて美味しい」無印良品で、2023年4月26日から販売中の「クラフトコーラシロップ」について、こんな声がSNS上に寄せられています。9種類のスパイスがたまらん近年、様々なブランドから販売されているクラフトコーラですが、無印からもついに登場です。無印の「クラフトコーラシロップ」は、シナモンやカルダモンを中心に、コーラの名称の由来とされている「コ