米の労働者を対象にした最新の調査結果で、働く人の大部分がAIによって雇用、解雇、勤務評価は変わると予想していることが明らかになった。多くの人がAIのもつ潜在的な影響力に不安を覚えている今、職場におけるAIの活用法をしっかりと考えていかなければならない。