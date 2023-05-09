韓国の女性コメディアンがアメリカで出産すると明かし、賛否両論が巻き起こっている。【画像】アン・ヨンミの写真、日本の脱毛会社が無断盗用？女性コメディアンのアン・ヨンミは最近、各種バラエティ番組から卒業し、夫のいるアメリカで出産すると明らかにした。アン・ヨンミは2020年に同い年の夫と結婚。夫は現在、米ロサンゼルスにあるゲーム会社に勤めている。そのためアン・ヨンミはロサンゼルスで出産する計画だ。出産予定日