けんかの相手になった知人を車でひいて殺害しようとしたとして、兵庫県警葺合署は８日、神戸市灘区篠原北町、アルバイト従業員村岡行宏容疑者（５７）を殺人未遂容疑で逮捕した。「人をひいたが、殺意はなかった。自分の身を守ろうとしてやった」と容疑を一部否認しているという。発表では、村岡容疑者は７日午前１時３０分頃、神戸市中央区日暮通の路上で、知人の男性（４５）を軽乗用車でひいて肋骨（ろっこつ）を折るなどの