千葉県木更津市の民家から人骨が見つかった事件で、県警捜査１課は住人の小川順也被告（３７）＝業務上横領罪で起訴＝について、９日に殺人容疑で再逮捕する方針を固めた。捜査関係者への取材で分かった。取り調べに対し、「親の年金を無心された」などと話しているという。捜査１課によると、ＤＮＡ鑑定の結果、遺体は小中学校の同級生、須藤秀平さんと判明した。捜査関係者によると、小川被告は十数年前、同居していた須藤さ