現在放送中のNHK連続テレビ小説『らんまん』で坂本龍馬を演じ、わずか2日の出演ながら強烈なインパクトを残したディーン・フジオカ（42才）。作中では主人公の万太郎から“天狗”と呼ばれるほどボサボサの長髪だったが、その姿を見たディーンの知人からは、「20年前のあの頃にそっくりだ」という声が上がったという。“あの頃”とは、シアトル留学時代のこと。【写真7枚】小さな自由の女神の前のドレットヘアのディーン・フジオ