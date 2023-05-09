海外からも評価される軽自動車だが…なぜほぼ正式販売されないのか？日本独自の軽自動車規格は、1949年に制定されてから2023年で74年目を迎えます。近年では、海外の自動車業界関係者からも注目を集めているといいますが、なぜ軽自動車は海外へと進出しないのでしょうか。海外ユーザーからも注目を集める日本独自の軽自動車ですが、なぜ海外市場ではほぼ正規販売されないのでしょうか（画像はホンダ「N-BOX」）全国軽自動