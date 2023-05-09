「成長したい」若者はホワイト企業を敬遠給料は安定し、勤務時間や業務量は適切で、福利厚生も整っているホワイト企業。就活でホワイト企業の内定を目指している学生は多いだろう。だがやっとの思いでホワイト企業に入社できても、どこか物足りなさを感じて辞めてしまう若者も増えているという。株式会社リクルートの「就職みらい研究所」が発表した「就職プロセス調査（2023年卒）」によると、「就職先を確定する際に決め手となっ