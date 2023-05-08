洗顔後にタオルを使わず専用の使い捨てペーパーで拭き取って手入れをする新たな生活習慣が、若い女性中心に浸透している。新型コロナウイルスによる衛生意識の高まりを受けタオルの雑菌を嫌ったり、マスク着用による肌のこすれに対処したりすることが背景にある。大手メーカーの参入も相次いでおり、今後の市場拡大が期待されている。王子ネピア（東京）は３月、高価格ティッシュで知られる「鼻セレブ」からパルプ１００％の洗