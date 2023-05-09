「にゃいりん」の名前で活動しているグラビアアイドルでインフルエンサーの平瀬あいりさんが2023年5月7日、ツイッターを更新し、整形費用を貯めるまでの経験を明かした。「やっと貯めた1000万円」にゃいりんさんはインスタグラムのフォロワー86万人、ツイッターのフォロワー44万人超、TikTokのフォロワー30万人を抱えており、SNSでは整形に関する情報などを発信しているほか、コスメ商品のプロデュースも務めている。にゃいりんさ