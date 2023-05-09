レッドソックスの吉田正尚外野手（29）が8日（日本時間9日）、ア・リーグの「プレーヤー・オブ・ザ・ウイーク」（週間MVP）に選出された。大リーグ機構（MLB）が発表した。吉田は今月1日（同2日）から7日（同8日）の期間で、6試合に出場。6試合すべてで安打を放ち、うち5試合でマルチ安打を記録。この間、25打数12安打の打率・480、2本塁打、8打点の好成績を記録した。日本選手の週間MVP獲得は昨年9月のダルビッシュ有以来。