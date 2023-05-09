牛丼チェーン「吉野家」約750店舗では、2023年5月8日〜31日23時までの期間限定で、から揚げのメニューを全品10％オフで提供する「から揚げ祭」を実施中です。単品も対象「から揚げ祭」では、から揚げを使った商品が、税込価格から10%割引で楽しめます。対象商品は、「から揚げ定食」（通常並盛657円）、「から揚げ丼」（通常並盛525円）、「油淋鶏から揚げ丼」（通常並盛635円）、「から揚げスパイシーカレー」（通常624円）など多