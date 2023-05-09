新型レクサスLM。顔面はゴージャス感と迫力を兼ね備えたド派手なスタイリングに仕上がっている。どこを走っていても注目を浴びること請け合いだ4月18日、トヨタの高級ブランドであるレクサスが、中国で開催された「上海モーターショー」で、高級ミニバン2代目LMのプロトタイプを世界初公開し、ファンの度肝を抜いた。この衝撃のミニバンの全貌とは？現地で徹底取材した自動車研究家の山本シンヤ氏がチョー濃厚解説する！■まるで